Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки

Минулої доби армія РФ обстріляла прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зранку 8 квітня ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Внаслідок удару частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у селищі Мала Данилівка.

Окупанти також завдали ракетний удар по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлові будинки та 3 господарчі споруди.