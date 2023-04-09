Live
  • Неділя 09.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки

Суспільство 09:03   09.04.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки

Минулої доби армія РФ обстріляла прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зранку 8 квітня ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Внаслідок удару частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у селищі Мала Данилівка.

Окупанти також завдали ракетний удар по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлові будинки та 3 господарчі споруди.

01

Читайте також: На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

09:03
Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки
20:23
Ворог обстріляв Куп’янщину: Синєгубов повідомляє про двох загиблих і поранену
15:38
Удень росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині – Мельник
15:13
В Ізюмі жінка пішла на кладовище і підірвалася на міні “Пелюстка” – Синєгубов
08:35
Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 09:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ обстріляла прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.".