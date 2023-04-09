Синєгубов про обстріл РФ на Харківщині: пошкоджено 4 житлові будинки
Минулої доби армія РФ обстріляла прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зранку 8 квітня ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Внаслідок удару частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у селищі Мала Данилівка.
Окупанти також завдали ракетний удар по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлові будинки та 3 господарчі споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 09:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ обстріляла прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.".