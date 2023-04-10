На супругов с Изюмщины завели дело за раздачу пророссийских газет
Прокуратура сообщила о подозрении супругам из села Козютовка Изюмского района Харьковской области, которые во время оккупации населенного пункта выражали свою приверженность РФ.
Мужчина и женщина проводили агитационную работу с односельчанами, чтобы те поддерживали государство-агрессора. В частности, раздавали людям пророссийские газеты, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Обоим сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении супругам из села Козютовка Изюмского района Харьковской области, которые во время оккупации населенного пункта выражали свою приверженность РФ.".