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На подружжя з Ізюмщини завели справу за роздачу проросійських газет

Суспільство 20:29   10.04.2023
Олена Нагорна
На подружжя з Ізюмщини завели справу за роздачу проросійських газет

Прокуратура повідомила про підозру подружжю із села Козютівка Ізюмського району Харківської області, яке під час окупації населеного пункту висловлювало свою прихильність до РФ.

Чоловік та жінка проводили агітаційну роботу з односельцями, щоб ті підтримували державу-агресорку. Зокрема, роздавали людям проросійські газети, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Обом повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру подружжю із села Козютівка Ізюмського району Харківської області, яке під час окупації населеного пункту висловлювало свою прихильність до РФ.".