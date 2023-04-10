На подружжя з Ізюмщини завели справу за роздачу проросійських газет

Прокуратура повідомила про підозру подружжю із села Козютівка Ізюмського району Харківської області, яке під час окупації населеного пункту висловлювало свою прихильність до РФ.

Чоловік та жінка проводили агітаційну роботу з односельцями, щоб ті підтримували державу-агресорку. Зокрема, роздавали людям проросійські газети, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Обом повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).