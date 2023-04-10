Ночью над Харьковщиной сбили два беспилотника, в том числе Shahed — ВСУ
В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО минувшей ночью на Харьковщине.
«Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Shahed-136 и «Гранат-4», — проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в facebook.
Воздушная тревога звучала на Харьковщине с 21:54 до 23:07 9 апреля, а затем еще раз — после часа ночи 10 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеских ударных беспилотников Shahed.
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Отметим, что второй беспилотник — «Гранат-4» — указанный в отчете командования, — российского производства. Он предназначен для ведения разведки, а также перевозок.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО минувшей ночью на Харьковщине".