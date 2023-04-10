Ночью над Харьковщиной сбили два беспилотника, в том числе Shahed — ВСУ

В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО минувшей ночью на Харьковщине.

«Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Shahed-136 и «Гранат-4», — проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в facebook.

Воздушная тревога звучала на Харьковщине с 21:54 до 23:07 9 апреля, а затем еще раз — после часа ночи 10 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеских ударных беспилотников Shahed.

Отметим, что второй беспилотник — «Гранат-4» — указанный в отчете командования, — российского производства. Он предназначен для ведения разведки, а также перевозок.