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Ночью над Харьковщиной сбили два беспилотника, в том числе Shahed — ВСУ

Происшествия 09:17   10.04.2023
Оксана Горун
Ночью над Харьковщиной сбили два беспилотника, в том числе Shahed — ВСУ

В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО минувшей ночью на Харьковщине.

«Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожены 2 вражеских БПЛА, вероятно Shahed-136 и «Гранат-4», — проинформировали на странице воздушного командования «Схід» в facebook.

Воздушная тревога звучала на Харьковщине с 21:54 до 23:07 9 апреля, а затем еще раз — после часа ночи 10 апреля. Мониторинговые группы сообщали о появлении над территорией области вражеских ударных беспилотников Shahed.

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Отметим, что второй беспилотник — «Гранат-4» — указанный в отчете командования, — российского производства. Он предназначен для ведения разведки, а также перевозок.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воздушном командовании «Схід» командования Воздушных сил ВСУ сообщили об успешной работе ПВО минувшей ночью на Харьковщине".