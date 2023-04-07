На Купянском направлении бойцы Нацгвардии сбили самодельные дроны-камикадзе РФ

Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении армия РФ применила самодельные дроны-камикадзе.

Об этом сообщили в Центральном теруправлении Нацгвардии.

«К самодельным или китайским не прошитым квадракоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими элементами с дистанционным взрывателем», — добавили в Нацгвардии.

До позиций украинских аэроразведчиков дроны так и не добрались. Два самодельных квадрокоптера гвардейцы сбили из стрелкового оружия. Из-за точного выстрела кабель взрывателя был перебит в воздухе.

Такие дроны – опасны, рассказали в Нацгвардии. Если не обезвредить кабели, то при столкновении с каким-либо объектом произойдет взрыв. Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате.