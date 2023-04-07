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На Купянском направлении бойцы Нацгвардии сбили самодельные дроны-камикадзе РФ

Общество 13:36   07.04.2023
Виктория Яковенко
На Купянском направлении бойцы Нацгвардии сбили самодельные дроны-камикадзе РФ Фото: Центральное теруправление Нацгвардии Украины

Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении армия РФ применила самодельные дроны-камикадзе.

Об этом сообщили в Центральном теруправлении Нацгвардии.

«К самодельным или китайским не прошитым квадракоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими элементами с дистанционным взрывателем», — добавили в Нацгвардии.

До позиций украинских аэроразведчиков дроны так и не добрались. Два самодельных квадрокоптера гвардейцы сбили из стрелкового оружия. Из-за точного выстрела кабель взрывателя был перебит в воздухе.

Такие дроны – опасны, рассказали в Нацгвардии. Если не обезвредить кабели, то при столкновении с каким-либо объектом произойдет взрыв. Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате.

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Фото: Центральное теруправление Нацгвардии Украины
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Фото: Центральное теруправление Нацгвардии Украины

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Автор: Виктория Яковенко

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На Купянском направлении бойцы Нацгвардии сбили самодельные дроны-камикадзе РФ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении армия РФ применила самодельные дроны-камикадзе.".