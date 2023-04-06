Харьковская 92 ОМБр остановила штурм оккупантов (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, показала видео работы «арты» по позициям врага и как украинские защитники остановили штурм оккупантов.

Видео опубликовали в telegram-канале «Оперативный ВСУ».

«Бешкетники Сирка» из 92-й бригады остановили штурм оккупантов! Некоторые прилеты арты заслуживают отдельных аплодисментов», — отметили в telegram-канале.

На еще одном опубликованном видео артиллеристы 92-й ОМБр ночью нанесли огонь по позициям врага.