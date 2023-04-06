Харківська 92 ОМБр зупинила штурм окупантів (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині показала відео роботи “арти” по позиціях ворога та як українські захисники зупинили штурм окупантів.

Відео опублікували в telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

«Бешкетники Сірка» з 92-ї бригади зупинили штурм окупантів! Деякі прильоти арти заслуговують окремих оплесків», – зазначили у telegram-каналі.

На ще одному опублікованому відео артилеристи 92-ї ОМБр вночі нанесли вогонь по позиціях ворога.