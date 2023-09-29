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На Харьковщине «приземлили» два вражеских дрона-камикадзе (фото)

Общество 13:45   29.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине «приземлили» два вражеских дрона-камикадзе (фото) Фото: ГПСУ

На днях пограничники обезвредили 2 российских FPV-дрона в Харьковской области.

«Благодаря правильной тактике действий охранников государственного рубежа вражеские «смертники» не добрались до позиций украинских защитников и были обезврежены», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях пограничники обезвредили 2 российских FPV-дрона в Харьковской области.".