На Харьковщине «приземлили» два вражеских дрона-камикадзе (фото)

На днях пограничники обезвредили 2 российских FPV-дрона в Харьковской области.

«Благодаря правильной тактике действий охранников государственного рубежа вражеские «смертники» не добрались до позиций украинских защитников и были обезврежены», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.