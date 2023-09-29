На Харьковщине «приземлили» два вражеских дрона-камикадзе (фото)
Фото: ГПСУ
На днях пограничники обезвредили 2 российских FPV-дрона в Харьковской области.
«Благодаря правильной тактике действий охранников государственного рубежа вражеские «смертники» не добрались до позиций украинских защитников и были обезврежены», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях пограничники обезвредили 2 российских FPV-дрона в Харьковской области.".