На Харківщині «приземлили» два ворожі дрони-камікадзе (фото)
Фото: ДПСУ
Днями прикордонники знешкодили 2 російські FPV-дрони у Харківській області.
«Завдяки правильній тактиці дій охоронців державного рубежу ворожі «смертники» не дістались до позицій українських захисників та були знешкоджені», – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями прикордонники знешкодили 2 російські FPV-дрони у Харківській області.".