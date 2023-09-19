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Три вражеских дрона-камикадзе пограничники «приземлили» на Харьковщине (фото)

Происшествия 13:45   19.09.2023
Виктория Яковенко
Три вражеских дрона-камикадзе пограничники «приземлили» на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники обезвредили вражеские БПЛА.

«На Харьковском направлении во время запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе пограничники обнаружили конфигурацию стремительно приближавшихся вражеских БПЛА и открыли огонь на их уничтожение. Три из них были цничтожены. Одна из боевых частей вражеского дрона не разорвалась, поэтому ее пришлось обезвредить на месте падения», – сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники обезвредили вражеские БПЛА.".