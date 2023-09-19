Три вражеских дрона-камикадзе пограничники «приземлили» на Харьковщине (фото)
Фото: ГПСУ
На Харьковском направлении пограничники обезвредили вражеские БПЛА.
«На Харьковском направлении во время запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе пограничники обнаружили конфигурацию стремительно приближавшихся вражеских БПЛА и открыли огонь на их уничтожение. Три из них были цничтожены. Одна из боевых частей вражеского дрона не разорвалась, поэтому ее пришлось обезвредить на месте падения», – сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении пограничники обезвредили вражеские БПЛА.".