Три вражеских дрона-камикадзе пограничники «приземлили» на Харьковщине (фото)

На Харьковском направлении пограничники обезвредили вражеские БПЛА.

«На Харьковском направлении во время запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе пограничники обнаружили конфигурацию стремительно приближавшихся вражеских БПЛА и открыли огонь на их уничтожение. Три из них были цничтожены. Одна из боевых частей вражеского дрона не разорвалась, поэтому ее пришлось обезвредить на месте падения», – сообщила Государственная пограничная служба Украины.