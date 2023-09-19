Три ворожі дрони-камікадзе прикордонники «приземлили» на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
На Харківському напрямку прикордонники знешкодили ворожі БПЛА.
«На Харківському напрямку під час запуску російськими окупантами дронів-камікадзе прикордонники виявили конфігурацію ворожих БПЛА, які стрімко наближались, та відкрили вогонь на їх знищення. Три із них було поцілено. Одна з бойових частин ворожого дрона не розірвалась, тому її довелось знешкодити на місці падіння», – повідомила Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку прикордонники знешкодили ворожі БПЛА.".