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Авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ

Події 07:13   19.09.2023
Оксана Горун
Авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про три авіаудари по Харківській області за добу.

“Авіаційних ударів зазнали Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей”, – поінформували в Генштабі.

Пізно ввечері 18 вересня армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у промзоні в Холодногірському районі. Протягом ночі тривоги звучали з 00:10 до 00:45, з 00:58 до 01:51 та з 05:17 до 05:44. У ці проміжки в Харкові обійшлося без вибухів.

Вночі армія РФ запустила “шахеди” по території України. Про їхній рух інформували Повітряні сили ЗСУ. Атака припала на захід України. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи, пожежу в складському приміщенні та одного постраждалого – 26-річного чоловіка.

За інформацією Генштабу, за добу РФ завдала по Україні 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, а також здійснила 55 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 35 бойових зіткнень.

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“Авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління противника”, – поінформували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 07:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про три авіаудари по Харківській області за добу".