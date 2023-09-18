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Армія РФ вдарила по виробничій зоні в Холодногірському районі – Терехов

Події 23:40   18.09.2023
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила по виробничій зоні в Холодногірському районі – Терехов

Увечері 18 вересня росіяни завдали ракетного удару по виробничій зоні в Холодногірському районі Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, після оголошення повітряної тривоги о 22:53 у Харкові пролунали три вибухи. Ще один вибух було чутно віддалено.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 23:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 18 вересня росіяни завдали ракетного удару по виробничій зоні в Холодногірському районі Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов.".