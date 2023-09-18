Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
Вечером 18 сентября россияне нанесли ракетный удар по производственной зоне в Холодногорском районе Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.
«Оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. На эту минуту — без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, после объявления воздушной тревоги в 22:53 в Харькове прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 23:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 18 сентября россияне нанесли ракетный удар по производственной зоне в Холодногорском районе Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.".