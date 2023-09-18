Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:53 сообщил, что россияне запустили ракету.
В связи с этим он призвал харьковчан находиться в укрытиях.
О вылете ракеты с территории Белгородской области также сообщили в мониторинговых Telegram-каналах.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 23:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:53 сообщил, что россияне запустили ракету.".