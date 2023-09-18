Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник после объявления воздушной тревоги в регионе в 22:53 сообщил, что россияне запустили ракету.

В связи с этим он призвал харьковчан находиться в укрытиях.

О вылете ракеты с территории Белгородской области также сообщили в мониторинговых Telegram-каналах.