Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🔴

Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях

Події 23:03   18.09.2023
Олена Нагорна
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:53 повідомив, що росіяни запустили ракету.

У зв’язку з цим він закликав харків’ян перебувати в укриттях.

Про виліт ракети з території Бєлгородської області також повідомили у моніторингових телеграм-каналах.

 

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
18.09.2023, 23:03
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру
18.09.2023, 23:11
Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян
Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян
18.09.2023, 18:11
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
18.09.2023, 20:29
Зниклу на Харківщині дівчинку знайшли в сусідньому селі
Зниклу на Харківщині дівчинку знайшли в сусідньому селі
18.09.2023, 22:08
Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
18.09.2023, 21:47

Новини за темою:

23:03
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
22:08
Зниклу на Харківщині дівчинку знайшли в сусідньому селі
21:47
Авто екстреної допомоги передали в Харкові захисникам із 3-ї ОШБр (фото)
20:29
Понад 700 млн грн заклали в держбюджеті-2024 на будівництво метро в Харкові
19:40
Євлаш: на Куп’янський напрямок РФ кинула воювати футбольних фанатів

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 23:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:53 повідомив, що росіяни запустили ракету.".