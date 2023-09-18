Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
Фото: кадр із відео
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:53 повідомив, що росіяни запустили ракету.
У зв’язку з цим він закликав харків’ян перебувати в укриттях.
Про виліт ракети з території Бєлгородської області також повідомили у моніторингових телеграм-каналах.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 23:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:53 повідомив, що росіяни запустили ракету.".