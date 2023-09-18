Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 22:53 повідомив, що росіяни запустили ракету.

У зв’язку з цим він закликав харків’ян перебувати в укриттях.

Про виліт ракети з території Бєлгородської області також повідомили у моніторингових телеграм-каналах.