В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
Фото: Вадим Беликов
После объявления воздушной тревоги в Харькове вечером 18 сентября прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтверждает вражеские ракетные удары.
«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города, — сообщает мэр Игорь Терехов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 23:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После объявления воздушной тревоги в Харькове вечером 18 сентября прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно. ".