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В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру

Происшествия 23:11   18.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру Фото: Вадим Беликов

После объявления воздушной тревоги в Харькове вечером 18 сентября прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно. 

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтверждает вражеские ракетные удары.

«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города, — сообщает мэр Игорь Терехов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.

Читайте также: Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях

 

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 23:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После объявления воздушной тревоги в Харькове вечером 18 сентября прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно. ".