В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру

После объявления воздушной тревоги в Харькове вечером 18 сентября прогремели три взрыва. Еще один взрыв был слышен отдаленно.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтверждает вражеские ракетные удары.

«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города, — сообщает мэр Игорь Терехов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.

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