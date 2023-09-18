У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру

Після оголошення повітряної тривоги у Харкові ввечері 18 вересня пролунали три вибухи. Ще один вибух було чутно віддалено.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтверджує ворожі ракетні удари.

“Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста”, – повідомляє мер Ігор Терехов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про влучання та постраждалих на спецлінію 102.