У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру
Після оголошення повітряної тривоги у Харкові ввечері 18 вересня пролунали три вибухи. Ще один вибух було чутно віддалено.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтверджує ворожі ракетні удари.
“Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста”, – повідомляє мер Ігор Терехов.
У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про влучання та постраждалих на спецлінію 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 23:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після оголошення повітряної тривоги у Харкові ввечері 18 вересня пролунали три вибухи. Ще один вибух було чутно віддалено. ".