Машовець оцінив ймовірність наступу РФ під Куп’янськом наприкінці вересня

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець оцінив перспективи військ РФ на Куп’янському напрямку у разі, якщо вони вдадуться до широкомасштабного наступу наприкінці вересня.

“Ситуація викликає резонанс, тому що циркулює інформація, що в кінці місяця, 25-27 вересня, противник розпочне масований широкомасштабний наступ на декількох ділянках. Наша громадськість турбується, чи готове українське командування і сили оборони на цьому напрямку протистояти противнику”, – пояснив Машовець в YouTube “5 каналу”.

Він нагадав, що на смузі, де діє російська 27-а окрема мотострілецька бригада, ворожі інженерно-саперні групи раніше проводили роботи з облаштування проходів через власні мінно-вибухові загородження.

“Зазвичай такі дії притаманні військам противника напередодні їхньої активізації, наступу, якихось атакуючих штурмових дій. Варто зазначити, що противник має у складі угруповання військ «Захід» резерв певний, частина якого була задіяна в ході штурмових і атакуючих дій в районі Новоселівського в напрямку на Берестове”, – зазначив експерт.

За його словами, резервом є основні сили 18-ї мотострілецької дивізії. Також на цій ділянці діє 7-й мотострілецький полк зі складу 11-го армійського корпусу.

“Тобто, організовуючи та плануючи бойові дії на майбутнє, треба мати на увазі, що противник може застосувати додатково на ділянці, де він концентрує основні зусилля або гіпотетично спромігся досягнути якихось успіхів, до двох полків мотострілецьких одномоментно”, – говорить Машовець.

“Щодо перспектив. Очевидно, що противнику доведеться певною мірою, якщо він розпочне цей наступ, проводити атакуючі штурмові дії спочатку на тактичному рівні вздовж дороги Куп’янськ-Сватове. Противник буде знову атакувати Синьківку та Петропавлівку або спробує обійти наші оборонні пункти східніше Синьківки, з боку населеного пункту Вільшана. Основні дії виконуватиме 25-та мотострілецька бригада противника. Я думаю, що противник задіяв основні сили двох своїх танкових дивізій зі складу 1-ї гвардійської армії вздовж дороги Куп’янськ-Сватове в бік Петропавлівки”, – додав експерт.