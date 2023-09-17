На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони

На Куп’янському напрямку росіяни стягнули сили, використовують дрони для розвідки і готують проходи між мінованими загородженнями, повідомляє військовий оглядач групи «ІС» Костянтин Машовець.

«У районі сіл Петропавлівка та Стельмахівка росіяни різко активізували використання так званих FPV-дронів. Очевидно, що на обох зазначених напрямках активно діють спеціалізовані підрозділи супротивника», – наголосив Машовець.

У смузі оборони російських 27-й омсбр 1-ї гв.ТА дві доби тому зафіксували приховану роботу інженерно-саперних груп противника, які облаштовували проходи у власних мінно-вибухових загородженнях, повідомив військовий оглядач.

Резерв “Захід”, у вигляді 18-ї мсд противника почав висування в смугу оборони 1-ї гв.ТА на півночі Луганщини – до кордону сіл Іванівка – Новоолександрівка. Ще один полк цієї дивізії – 280-й мсп, очевидно, готується до того ж, у районі на південь від міста Троїцьке, повідомив Машовець.