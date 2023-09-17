Live
  • Нд 17.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони

Події 12:13   17.09.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони

На Куп’янському напрямку росіяни стягнули сили, використовують дрони для розвідки і готують проходи між мінованими загородженнями, повідомляє військовий оглядач групи «ІС» Костянтин Машовець.

«У районі сіл Петропавлівка та Стельмахівка росіяни різко активізували використання так званих FPV-дронів. Очевидно, що на обох зазначених напрямках активно діють спеціалізовані підрозділи супротивника», – наголосив Машовець.

У смузі оборони російських 27-й омсбр 1-ї гв.ТА дві доби тому зафіксували приховану роботу інженерно-саперних груп противника, які облаштовували проходи у власних мінно-вибухових загородженнях, повідомив військовий оглядач.

Резерв “Захід”, у вигляді 18-ї мсд противника почав висування в смугу оборони 1-ї гв.ТА на півночі Луганщини – до кордону сіл Іванівка – Новоолександрівка. Ще один полк цієї дивізії – 280-й мсп, очевидно, готується до того ж, у районі на південь від міста Троїцьке, повідомив Машовець. 

 

Читайте також: На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони
На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони
17.09.2023, 12:13
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ
На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ
17.09.2023, 11:18
Росіяни атакували чотирма ракетами С-300 Харків уночі – Синєгубов
Росіяни атакували чотирма ракетами С-300 Харків уночі – Синєгубов
17.09.2023, 09:06
4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ
4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ
17.09.2023, 08:00
Сьогодні 17 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 вересня: яке свято та день в історії
17.09.2023, 06:00

Новини за темою:

11:18
На Куп’янський напрямок рф кинула елітні бригади, які двічі втікали від ЗСУ
08:00
4 села на Харківщині росіяни атакували з авіації – Генштаб ЗСУ
13:39
Низька якість або недостатня чисельність – ISW про військо РФ під Куп’янськом
11:02
У ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп’янському напрямку: ворог змінив тактику
09:46
Машовець: РФ розгортає війська біля Кремінної та відновлює атаки на Куп’янщині

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 12:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни стягнули сили, використовують дрони для розвідки і готують проходи між мінованими загородженнями, повідомляє військовий оглядач групи «ІС» Костянтин Машовець.".