На Куп’янському напрямку росіяни риють траншеї між мін і запускають FPV-дрони
На Куп’янському напрямку росіяни стягнули сили, використовують дрони для розвідки і готують проходи між мінованими загородженнями, повідомляє військовий оглядач групи «ІС» Костянтин Машовець.
«У районі сіл Петропавлівка та Стельмахівка росіяни різко активізували використання так званих FPV-дронів. Очевидно, що на обох зазначених напрямках активно діють спеціалізовані підрозділи супротивника», – наголосив Машовець.
У смузі оборони російських 27-й омсбр 1-ї гв.ТА дві доби тому зафіксували приховану роботу інженерно-саперних груп противника, які облаштовували проходи у власних мінно-вибухових загородженнях, повідомив військовий оглядач.
Резерв “Захід”, у вигляді 18-ї мсд противника почав висування в смугу оборони 1-ї гв.ТА на півночі Луганщини – до кордону сіл Іванівка – Новоолександрівка. Ще один полк цієї дивізії – 280-й мсп, очевидно, готується до того ж, у районі на південь від міста Троїцьке, повідомив Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 12:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни стягнули сили, використовують дрони для розвідки і готують проходи між мінованими загородженнями, повідомляє військовий оглядач групи «ІС» Костянтин Машовець.".