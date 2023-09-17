На Купянском направлении россияне роют траншеи между мин и запускают FPV-дроны

На Купянском направлении россияне стянули силы, используют дроны для разведки и готовят проходы между минированными заграждениями, сообщает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.

«В районе сел Петропавловка и Стельмаховка россияне резко активизировали использование так называемых FPV-дронов. Очевидно, что на обоих указанных направлениях активно действуют специализированные подразделения противника», — отметил Машовец.

В полосе обороны российских 27-й омсбр 1-й гв.ТА двое суток назад зафиксировали скрытую работу инженерно-саперных групп противника, которые обустраивали проходы в собственных минно-взрывных заграждениях, сообщил военные обозреватель.

Резерв «Запад», в виде 18-й мсд противника начал выдвижение в полосу обороны 1-й гв.ТА на севере Луганщины – к рубежу сел Ивановка – Новоалександровка. Еще один полк этой дивизии — 280-й мсп, очевидно, готовится к тому же, в районе южнее города Троицкое.