На Купянском направлении россияне роют траншеи между мин и запускают FPV-дроны
На Купянском направлении россияне стянули силы, используют дроны для разведки и готовят проходы между минированными заграждениями, сообщает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.
«В районе сел Петропавловка и Стельмаховка россияне резко активизировали использование так называемых FPV-дронов. Очевидно, что на обоих указанных направлениях активно действуют специализированные подразделения противника», — отметил Машовец.
В полосе обороны российских 27-й омсбр 1-й гв.ТА двое суток назад зафиксировали скрытую работу инженерно-саперных групп противника, которые обустраивали проходы в собственных минно-взрывных заграждениях, сообщил военные обозреватель.
Резерв «Запад», в виде 18-й мсд противника начал выдвижение в полосу обороны 1-й гв.ТА на севере Луганщины – к рубежу сел Ивановка – Новоалександровка. Еще один полк этой дивизии — 280-й мсп, очевидно, готовится к тому же, в районе южнее города Троицкое.
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 12:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне стянули силы, используют дроны для разведки и готовят проходы между минированными заграждениями, сообщает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.".