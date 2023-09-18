Ворог активно готується до відновлення наступу під Куп’янськом – Сирський
Ситуація на сході залишається складною. Армія РФ не полишає намірів щодо відновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.
Також він констатував, що в районі Бахмута, де були розбиті та повністю втратили боєздатність ворожі 72 окрема мотострілецька бригада, а також 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади, тривають запеклі бої.
“Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки. У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви”, – розповів Сирський.
Командувач Сухопутних військ повідомив, що провів робочу зустріч із командирами бригад, які перебувають у цьому районі, та уточнив подальші завдання.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на сході залишається складною. Армія РФ не полишає намірів щодо відновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.".