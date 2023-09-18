Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова
Фото: gur.gov.ua
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ситуація на фронті змусила РФ залучити свої недостатньо сильні резерви, які агресор не планував використовувати до кінця жовтня.
«Наприклад, 5-та російська загальновійськова армія, що її агресор передчасно розгорнув у районі Лимана та Куп’янська, укомплектована особовим складом лише на 80%, а технікою ― на 55%», – заявив Буданов в інтерв’ю The Economist.
Він також зазначив, що кількість людей, яких РФ може мобілізувати на війну, залишається єдиною її очевидною перевагою.
«Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня», – додав Буданов.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ситуація на фронті змусила РФ залучити свої недостатньо сильні резерви, які агресор не планував використовувати до кінця жовтня.".