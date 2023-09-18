Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що ситуація на фронті змусила РФ залучити свої недостатньо сильні резерви, які агресор не планував використовувати до кінця жовтня.

«Наприклад, 5-та російська загальновійськова армія, що її агресор передчасно розгорнув у районі Лимана та Куп’янська, укомплектована особовим складом лише на 80%, а технікою ― на 55%», – заявив Буданов в інтерв’ю The Economist.

Він також зазначив, що кількість людей, яких РФ може мобілізувати на війну, залишається єдиною її очевидною перевагою.

«Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня», – додав Буданов.