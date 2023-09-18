Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на фронте заставила РФ задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые агрессор не планировал использовать до конца октября.
«Например, 5-я российская общевойсковая армия, которую агрессор преждевременно развернул в районе Лимана и Купянска, укомплектована личным составом всего на 80%, а техникой ― на 55%», — заявил Буданов в интервью The Economist.
Он также отметил, что количество людей, которых РФ может мобилизовать на войну, остается единственным ее очевидным преимуществом.
«Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное», — добавил Буданов.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на фронте заставила РФ задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые агрессор не планировал использовать до конца октября.".