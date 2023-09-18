Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🔴

Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском

Общество 11:44   18.09.2023
Виктория Яковенко
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на фронте заставила РФ задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые агрессор не планировал использовать до конца октября.

«Например, 5-я российская общевойсковая армия, которую агрессор преждевременно развернул в районе Лимана и Купянска, укомплектована личным составом всего на 80%, а техникой ― на 55%», — заявил Буданов в интервью The Economist.

Он также отметил, что количество людей, которых РФ может мобилизовать на войну, остается единственным ее очевидным преимуществом.

«Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное», — добавил Буданов.

Читайте также: ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
18.09.2023, 11:45
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении
18.09.2023, 11:18
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
18.09.2023, 11:44
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)
18.09.2023, 12:19

Новости по теме:

10:23
Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя
09:16
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
19:41
Из артиллерии и минометов рф обстреляла села Харьковщины — Генштаб ВСУ
11:18
На Купянское направление рф бросила элитные бригады, дважды бежавшие от ВСУ
08:00
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ситуация на фронте заставила РФ задействовать свои недостаточно сильные резервы, которые агрессор не планировал использовать до конца октября.".