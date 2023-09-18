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ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении

Происшествия 11:18   18.09.2023
Оксана Горун
ВСУ сообщили, чем занят противник во время затишья на Купянском направлении Фото: скриншот

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что армия РФ формирует подразделения и делает акцент на артиллерию.

«Они формируют сейчас подразделения. В частности, мы наблюдаем перекидывание на Лимано-Купянском направлении сейчас 25-й армии. Сейчас там происходит некоторое затишье. В том плане, что там не происходит непосредственно боевых столкновений. Противник сейчас делает упор на артиллерию. 464 раза он обстреливал наши позиции и 13 раз использовал авиацию на этом направлении. Однако к боевым столкновениям он не переходит после того, как он изрядно получил «на орехи» от наших Сил обороны на этом направлении – под Новоегоровкой, в частности, и под другими населенными пунктами», — сказал Евлаш в эфире нацмарафона 18 сентября.

В целом обстановку в полосе ответственности Восточной группировки войск (включая и Бахмутское направление) Евлаш охарактеризовал, как «очень тяжелую, напряженную динамическую».  При этом подчеркнул, что ситуацию ВСУ контролируют на всем восточном фронте.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что армия РФ формирует подразделения и делает акцент на артиллерию".