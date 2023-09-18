ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що армія РФ формує підрозділи та робить акцент на артилерії.

“Вони формують зараз підрозділи. Зокрема, ми спостерігаємо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку зараз 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя. В тому плані, що там не відбувається безпосередньо бойових зіткнень, противник зараз робить акцент на артилерію. 464 рази він обстрілював наші позиції та 13 разів використовував авіацію на цьому напрямку. Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як він добряче отримав “на горіхи” від наших Сил оборони на цьому напрямку – під Новоєгорівкою, зокрема, та під іншими населеними пунктами“, – сказав Євлаш в етері нацмарафону 18 вересня.

Загалом обставини в смузі відповідальності Східного угруповання військ (включно з Бахмутським напрямом) Євлаш схарактеризував, як “дуже важку, напружену динамічну”. При цьому наголосив, що ситуацію ЗСУ контролюють на всьому східному фронті.