Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі

Події 11:18   18.09.2023
Оксана Горун
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що армія РФ формує підрозділи та робить акцент на артилерії.

Вони формують зараз підрозділи. Зокрема, ми спостерігаємо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку зараз 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя. В тому плані, що там не відбувається безпосередньо бойових зіткнень, противник зараз робить акцент на артилерію. 464 рази він обстрілював наші позиції та 13 разів використовував авіацію на цьому напрямку. Проте до бойових зіткнень він не переходить після того, як він добряче отримав “на горіхи” від наших Сил оборони на цьому напрямку – під Новоєгорівкою, зокрема, та під іншими населеними пунктами“, – сказав Євлаш в етері нацмарафону 18 вересня.

Загалом обставини в смузі відповідальності Східного угруповання військ (включно з Бахмутським напрямом) Євлаш схарактеризував, як “дуже важку, напружену динамічну”. При цьому наголосив, що ситуацію ЗСУ контролюють на всьому східному фронті.

Читайте також:  Ворожа активність на Куп’янському напрямку знизилася – Маляр

Автор: Оксана Горун
Популярно
Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)
Катував струмом жителів Балаклії: окупанту оголосили підозру (фото)
18.09.2023, 12:19
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
18.09.2023, 11:45
Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова
Наскільки ворог укомплектован людьми й технікою під Куп’янськом: дані Буданова
18.09.2023, 11:44
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі
18.09.2023, 11:18
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
Пограбував родину, яка його прихистила: жителя Харківщини посадили на 7 років
18.09.2023, 11:16

Новини за темою:

11:18
ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі
10:06
Харківські нацгвардійці знищили ворожих мінометників (відео)
08:20
Ворожа активність на Куп’янському напрямку знизилася – Маляр
07:49
ISW після звільнення Кліщіївки: критика ЗСУ була необґрунтованою
07:12
Нічний ракетний удар та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ЗСУ повідомили, чим зайнятий противник під час затишшя на Куп’янському напрямі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що армія РФ формує підрозділи та робить акцент на артилерії".