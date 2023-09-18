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Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский

Политика 19:06   18.09.2023
Елена Нагорная
Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский Фото: Military Media Center

Обстановка на востоке остается сложной. Армия РФ не оставляет намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

Также он констатировал, что в районе Бахмута, где были разбиты и полностью потеряли боеспособность вражеские 72-я отдельная мотострелковая бригада, а также 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады, продолжаются ожесточенные бои.

«После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы», — рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что провел рабочую встречу с командирами бригад, находящихся в этом районе, и уточнил дальнейшие задачи.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на востоке остается сложной. Армия РФ не оставляет намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.".