Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский

Обстановка на востоке остается сложной. Армия РФ не оставляет намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

Также он констатировал, что в районе Бахмута, где были разбиты и полностью потеряли боеспособность вражеские 72-я отдельная мотострелковая бригада, а также 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады, продолжаются ожесточенные бои.

«После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы», — рассказал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что провел рабочую встречу с командирами бригад, находящихся в этом районе, и уточнил дальнейшие задачи.