Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский
Обстановка на востоке остается сложной. Армия РФ не оставляет намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.
Также он констатировал, что в районе Бахмута, где были разбиты и полностью потеряли боеспособность вражеские 72-я отдельная мотострелковая бригада, а также 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады, продолжаются ожесточенные бои.
«После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки. В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы», — рассказал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками сообщил, что провел рабочую встречу с командирами бригад, находящихся в этом районе, и уточнил дальнейшие задачи.
Читайте также: Буданов сообщил, насколько враг укомплектован людьми и техникой под Купянском
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на востоке остается сложной. Армия РФ не оставляет намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.".