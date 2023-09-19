Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил перспективы войск РФ на Купянском направлении в случае, если они прибегнут к широкомасштабному наступлению в конце сентября.

«Ситуация вызывает резонанс, потому что циркулирует информация, что в конце месяца, 25-27 сентября, противник начнет массированное широкомасштабное наступление на нескольких участках. Наша общественность беспокоится, готово ли украинское командование и силы обороны на этом направлении противостоять противнику», — пояснил Машовец в эфире YouTube-канала «5-го канала».

Он напомнил, что на полосе, где действует российская 27-я отдельная мотострелковая бригада, вражеские инженерно-саперные группы ранее проводили работы по обустройству проходов через собственные минно-взрывные заграждения.

«Обычно такие действия присущи войскам противника накануне их активизации, наступления, каких-то атакующих штурмовых действий. Стоит отметить, что противник имеет в составе группировки войск «Запад» резерв определенный, часть которого была задействована в ходе штурмовых и атакующих действий в районе Новоселовского в направлении на Берестовое», — отметил эксперт.

По его словам, резервом являются основные силы 18-й мотострелковой дивизии. Также на этом участке действует 7-й мотострелковый полк из состава 11-го армейского корпуса.

«То есть, организовывая и планируя боевые действия на будущее, нужно иметь в виду, что противник может применить дополнительно на участке, где он концентрирует основные усилия или гипотетически смог достичь каких-то успехов, до двух полков мотострелковых одномоментно», — говорит Машовец.

«Относительно перспектив. Очевидно, что противнику придется в определенной степени, если он начнет это наступление, проводить атакующие штурмовые действия сначала на тактическом уровне вдоль дороги Купянск-Сватово. Противник будет снова атаковать Синьковку и Петропавловку или попытается обойти наши оборонительные пункты восточнее Синьковки, со стороны Ольшаны. Основные действия будет выполнять 25-я мотострелковая бригада противника. Я думаю, что противник задействовал основные силы двух своих танковых дивизий из состава 1-й гвардейской армии вдоль дороги Купянск-Сватово в сторону Петропавловки», — добавил эксперт.