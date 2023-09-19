Live
  • Вт 19.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября

Политика 00:41   19.09.2023
Елена Нагорная
Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил перспективы войск РФ на Купянском направлении в случае, если они прибегнут к широкомасштабному наступлению в конце сентября.

«Ситуация вызывает резонанс, потому что циркулирует информация, что в конце месяца, 25-27 сентября, противник начнет массированное широкомасштабное наступление на нескольких участках. Наша общественность беспокоится, готово ли украинское командование и силы обороны на этом направлении противостоять противнику», — пояснил Машовец в эфире YouTube-канала «5-го канала».

Он напомнил, что на полосе, где действует российская 27-я отдельная мотострелковая бригада, вражеские инженерно-саперные группы ранее проводили работы по обустройству проходов через собственные минно-взрывные заграждения.

«Обычно такие действия присущи войскам противника накануне их активизации, наступления, каких-то атакующих штурмовых действий. Стоит отметить, что противник имеет в составе группировки войск «Запад» резерв определенный, часть которого была задействована в ходе штурмовых и атакующих действий в районе Новоселовского в направлении на Берестовое», — отметил эксперт.

По его словам, резервом являются основные силы 18-й мотострелковой дивизии. Также на этом участке действует 7-й мотострелковый полк из состава 11-го армейского корпуса.

«То есть, организовывая и планируя боевые действия на будущее, нужно иметь в виду, что противник может применить дополнительно на участке, где он концентрирует основные усилия или гипотетически смог достичь каких-то успехов, до двух полков мотострелковых одномоментно», — говорит Машовец.

«Относительно перспектив. Очевидно, что противнику придется в определенной степени, если он начнет это наступление, проводить атакующие штурмовые действия сначала на тактическом уровне вдоль дороги Купянск-Сватово. Противник будет снова атаковать Синьковку и Петропавловку или попытается обойти наши оборонительные пункты восточнее Синьковки, со стороны Ольшаны. Основные действия будет выполнять 25-я мотострелковая бригада противника. Я думаю, что противник задействовал основные силы двух своих танковых дивизий из состава 1-й гвардейской армии вдоль дороги Купянск-Сватово в сторону Петропавловки», — добавил эксперт.

Читайте также: Враг активно готовится к возобновлению наступления под Купянском — Сырский

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
18.09.2023, 23:40
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
18.09.2023, 23:11
Во вторник на Харьковщине на полтора часа перекроют дорогу М-03. Подробности
Во вторник на Харьковщине на полтора часа перекроют дорогу М-03. Подробности
18.09.2023, 21:00
Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях
Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях
18.09.2023, 23:03
Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта
Авиация РФ била по Харьковщине: Генштаб ВСУ назвал три населенных пункта
18.09.2023, 18:47
Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября
Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября
19.09.2023, 00:41

Новости по теме:

23:40
Армия РФ ударила по производственной зоне в Холодногорском районе — Терехов
23:11
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщает, что враг бьет ракетами по центру
23:03
Мельник сообщил о вражеской ракете и призвал харьковчан быть в укрытиях
22:08
Пропавшую на Харьковщине девочку нашли в соседнем селе
21:47
Авто экстренной помощи передали в Харькове защитникам из 3-й ОШБр (фото)

  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Машовец: об информации о наступлении войск РФ под Купянском в конце сентября»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 00:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил перспективы войск РФ на Купянском направлении в случае, если они прибегнут к широкомасштабному наступлению в конце сентября.".