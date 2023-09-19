Авиаудары и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о трех авиаударах по Харьковской области за сутки.
«Авиационные удары получили Берестовое, Копанки, Шейковка Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — проинформировали в Генштабе.
Поздно вечером 18 сентября армия РФ ударила ракетами по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по промзоне в Холодногорском районе. В течение ночи тревоги звучали с 00:10 по 00:45, с 00:58 по 01:51 и с 05:17 по 05:44. В эти промежутки в Харькове обошлось без взрывов.
Ночью армия РФ запустила «шахеды» по территории Украины. Об их движении информировали Воздушные силы ВСУ. Атака пришлась на запад Украины. В частности, мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах, пожаре в складском помещении и одном пострадавшем — 26-летнем мужчине.
По информации Генштаба, за сутки РФ нанесла по Украине 22 ракетных и 57 авиационных ударов, а также совершила 55 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 35 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, один пункт управления противника», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о трех авиаударах по Харьковской области за сутки".