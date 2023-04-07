На Куп’янському напрямку бійці Нацгвардії збили саморобні дрони-камікадзе РФ

Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку армія РФ застосувала саморобні дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Центральному теруправлінні Нацгвардії України.

«До саморобних або китайських не прошитих квадракоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем», – додали у Нацгвардії.

До позицій українських аеророзвідників дрони так і не дісталися. Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї. Через влучний постріл, кабель підривача було перебито у повітрі.

Такі дрони – небезпечні, розповіли у Нацгвардії. Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати.