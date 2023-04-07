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На Куп’янському напрямку бійці Нацгвардії збили саморобні дрони-камікадзе РФ

Суспільство 13:36   07.04.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку бійці Нацгвардії збили саморобні дрони-камікадзе РФ Фото: Центральне теруправління Нацгвардії України

Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку армія РФ застосувала саморобні дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Центральному теруправлінні Нацгвардії України.

«До саморобних або китайських не прошитих квадракоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем», – додали у Нацгвардії.

До позицій українських аеророзвідників дрони так і не дісталися. Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї. Через влучний постріл, кабель підривача було перебито у повітрі.

Такі дрони – небезпечні, розповіли у Нацгвардії. Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати.

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Фото: Центральне теруправління Нацгвардії України
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Фото: Центральне теруправління Нацгвардії України

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Автор: Вікторія Яковенко

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На Куп’янському напрямку бійці Нацгвардії збили саморобні дрони-камікадзе РФ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час артилерійського обстрілу на куп’янському напрямку армія РФ застосувала саморобні дрони-камікадзе.".