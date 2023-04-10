Вночі над Харківщиною збили два безпілотники, у тому числі Shahed – ЗСУ

У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО минулої ночі на Харківщині.

“Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Шахед-136 та Гранат-4”, – поінформували на сторінці повітряного командування “Схід” у фейсбуці.

Повітряна тривога звучала на Харківщині з 21:54 до 23:07 9 квітня, а потім ще раз – після першої години ночі 10 квітня. Моніторингові групи повідомляли про появу над територією області ударних ворожих безпілотників Shahed.

Зазначимо, що другий безпілотник – “Гранат-4” – зазначений у звіті командування – російського виробництва. Він призначений для ведення розвідки та перевезень.