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Вночі над Харківщиною збили два безпілотники, у тому числі Shahed – ЗСУ

Події 09:17   10.04.2023
Оксана Горун
Вночі над Харківщиною збили два безпілотники, у тому числі Shahed – ЗСУ

У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО минулої ночі на Харківщині.

“Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Шахед-136 та Гранат-4”, – поінформували на сторінці повітряного командування “Схід” у фейсбуці.

Повітряна тривога звучала на Харківщині з 21:54 до 23:07 9 квітня, а потім ще раз – після першої години ночі 10 квітня. Моніторингові групи повідомляли про появу над територією області ударних ворожих безпілотників Shahed.

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Зазначимо, що другий безпілотник – “Гранат-4” – зазначений у звіті командування – російського виробництва. Він призначений для ведення розвідки та перевезень.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У повітряному командуванні “Схід” командування Повітряних сил ЗСУ повідомили про успішну роботу ППО минулої ночі на Харківщині".