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Патрульные обнаружили в доме в Харькове женщину без сознания

Происшествия 08:58   10.04.2023
Оксана Горун
Патрульные обнаружили в доме в Харькове женщину без сознания

В Харькове патрульная полиция по просьбе дочери пожилой женщины взломала двери в ее квартиру.

«На линию «102» пришел вызов от взволнованной гражданки. Заявительница переживала за свою мать, ведь несколько дней не отвечала на звонки. Уже на месте патрульные оценили ситуацию и решили не терять время, ведь жизни женщины могла угрожать опасность. С разрешения заявительницы полицейские открыли дверь квартиры. В одной из комнат инспекторы обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Патрульные вызвали медиков, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Патрульные помогли медикам отнести пожилую женщину в карету «скорой», которая доставила пострадавшую в больницу.

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О ее состоянии в данный момент Патрульная полиция не информирует.

В спасательной операции приняли участие полицейские Антону Кулаков, Александр Линд и Максиму Ермолаев.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 08:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульная полиция по просьбе дочери пожилой женщины взломала двери в ее квартиру".