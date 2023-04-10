Патрульные обнаружили в доме в Харькове женщину без сознания

В Харькове патрульная полиция по просьбе дочери пожилой женщины взломала двери в ее квартиру.

«На линию «102» пришел вызов от взволнованной гражданки. Заявительница переживала за свою мать, ведь несколько дней не отвечала на звонки. Уже на месте патрульные оценили ситуацию и решили не терять время, ведь жизни женщины могла угрожать опасность. С разрешения заявительницы полицейские открыли дверь квартиры. В одной из комнат инспекторы обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Патрульные вызвали медиков, положили женщину в стабильное боковое положение и контролировали ее состояние», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Патрульные помогли медикам отнести пожилую женщину в карету «скорой», которая доставила пострадавшую в больницу.

О ее состоянии в данный момент Патрульная полиция не информирует.

В спасательной операции приняли участие полицейские Антону Кулаков, Александр Линд и Максиму Ермолаев.