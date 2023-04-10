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Патрульні виявили в будинку в Харкові непритомну жінку

Події 08:58   10.04.2023
Оксана Горун
Патрульні виявили в будинку в Харкові непритомну жінку

У Харкові патрульна поліція на прохання доньки літньої жінки зламала двері до її квартири.

“На лінію “102” надійшов виклик від схвильованої громадянки. Заявниця переживала за свою матір, адже та кілька днів не відповідала на дзвінки. Вже на місці патрульні оцінили ситуацію та вирішили не гаяти час, адже життю жінки могла загрожувати небезпека. З дозволу заявниці поліцейські відчинили двері квартири. У одній з кімнат інспектори виявили жінку в непритомному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку у стабільне бокове положення та контролювали її стан”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Патрульні допомогли медикам віднести жінку похилого віку в карету “швидкої”, яка доставила постраждалу до лікарні.

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Про її стан зараз Патрульна поліція не інформує.

У рятувальній операції взяли участь поліцейські Антон Кулаков, Олександр Лінд та Максим Єрмолаєв.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 08:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульна поліція на прохання доньки літньої жінки зламала двері до її квартири".