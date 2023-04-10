В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

10 апреля в течение 30 минут на территории Циркуновской громады будут слышны звуки взрывов.

Там саперы будут проводить разминирование, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — добавили в ХОВА.