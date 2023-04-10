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В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

Общество 12:04   10.04.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

 10 апреля в течение 30 минут на территории Циркуновской громады будут слышны звуки взрывов.

Там саперы будут проводить разминирование, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В течение 30 минут на территории Циркуновской громады будут слышны звуки взрывов.".