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У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

Суспільство 12:04   10.04.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи

10 квітня протягом 30 хвилин на території Циркунівської громади буде чутно звуки вибухів.

Там сапери проводитимуть розмінування, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

“Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – додали у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 квітня протягом 30 хвилин на території Циркунівської громади буде чутно звуки вибухів.".