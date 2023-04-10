В Харьковской области простились с погибшим на фронте пулеметчиком
Дергачевская община провела в последний путь пулеметчика 72-й отдельной механизированной бригады Валентина Захарченко, скончавшегося 4 апреля в больнице от тяжелых ранений, полученных на фронте, сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Валентин Захарченко родился в 1985 году в поселке Слатино, где окончил школу и прожил большую часть своей жизни. Проходил срочную службу в армии. До полномасштабного российского вторжения мужчина работал в охранной службе в Харькове.
С апреля прошлого года Валентин присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, где в составе 72-й ОМБр в качестве пулеметчика стрелковой роты участвовал в боях с российскими оккупантами в Харьковской области и на Донбассе.
Валентин Захарченко был порядочным, добрым, смелым и искренним человеком с безграничным чувством патриотизма к родной Украине. Защитника похоронили на Новомихайловском кладбище в Слатино.
У Валентина осталась несовершеннолетняя дочь Анастасия и мать Людмила.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 15:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачевская община провела в последний путь пулеметчика 72-й отдельной механизированной бригады Валентина Захарченко, скончавшегося 4 апреля в больнице от тяжелых ранений, полученных на фронте, сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".