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На Харківщині попрощалися із загиблим на фронті кулеметником

Події 15:13   10.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині попрощалися із загиблим на фронті кулеметником

Дергачівська громада провела в останню путь кулеметника 72-ї окремої механізованої бригади Валентина Захарченка, який помер 4 квітня у лікарні від тяжких поранень, отриманих на фронті, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. 

Валентин Захарченко народився у 1985-му році у селищі Слатино, де закінчив школу та прожив більшу частину свого життя. Проходив строкову службу в армії. До повномасштабного російського вторгнення чоловік працював в охоронній службі у Харкові.

З квітня минулого року Валентин приєднався до лав Збройних сил України, де у складі 72-ї ОМБр як кулеметник стрілецької роти брав участь у боях з російськими окупантами у Харківській області та на Донбасі.

Валентин Захарченко був порядною, доброю, сміливою та щирою людиною з безмежним почуттям патріотизму до рідної України. Захисника поховали на Новомихайлівському кладовищі у Слатиному.

У Валентина залишилась неповнолітня донька Анастасія та мати Людмила.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 15:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дергачівська громада провела в останню путь кулеметника 72-ї окремої механізованої бригади Валентина Захарченка, який помер 4 квітня у лікарні від тяжких поранень, отриманих на фронті, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. ".