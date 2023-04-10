На Харківщині попрощалися із загиблим на фронті кулеметником
Дергачівська громада провела в останню путь кулеметника 72-ї окремої механізованої бригади Валентина Захарченка, який помер 4 квітня у лікарні від тяжких поранень, отриманих на фронті, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.
Валентин Захарченко народився у 1985-му році у селищі Слатино, де закінчив школу та прожив більшу частину свого життя. Проходив строкову службу в армії. До повномасштабного російського вторгнення чоловік працював в охоронній службі у Харкові.
З квітня минулого року Валентин приєднався до лав Збройних сил України, де у складі 72-ї ОМБр як кулеметник стрілецької роти брав участь у боях з російськими окупантами у Харківській області та на Донбасі.
Валентин Захарченко був порядною, доброю, сміливою та щирою людиною з безмежним почуттям патріотизму до рідної України. Захисника поховали на Новомихайлівському кладовищі у Слатиному.
У Валентина залишилась неповнолітня донька Анастасія та мати Людмила.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 15:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дергачівська громада провела в останню путь кулеметника 72-ї окремої механізованої бригади Валентина Захарченка, який помер 4 квітня у лікарні від тяжких поранень, отриманих на фронті, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко. ".