У боях за Кремінну загинув відомий художник із Харкова Антон Дербілов
У боях за визволення міста Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов псевдо “Патрік”, повідомила 5 Слобожанська бригада НГУ.
Він проходив службу у Нагвардії з лютого 2022 року.
6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні із життям та загинув на полі бою зі зброєю в руках.
Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу».
Антонові було 43 роки. Без батька залишилося 3 доньки.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 15:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У боях за визволення міста Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов псевдо “Патрік”, повідомила 5 Слобожанська бригада НГУ.".