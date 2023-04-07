У боях за Кремінну загинув відомий художник із Харкова Антон Дербілов

У боях за визволення міста Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов псевдо “Патрік”, повідомила 5 Слобожанська бригада НГУ.

Він проходив службу у Нагвардії з лютого 2022 року.

6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні із життям та загинув на полі бою зі зброєю в руках.

Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу».

Антонові було 43 роки. Без батька залишилося 3 доньки.