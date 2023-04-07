На передовій загинув озеленювач «Харківзеленбуду»
Фото: Харківська міська рада
Озеленювач СКП «Харківзеленбуд» Володимир Касьяненко загинув на фронті, захищаючи Україну.
Раніше Касьяненко працював на дільниці зеленого господарства «Центр», повідомили у Харківській міській раді.
«Він назавжди залишиться для нас світлою та доброю людиною. Висловлюємо співчуття родині. Вічна памʼять та слава Герою!» – зазначили в СКП «Харківзеленбуд».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Озеленювач СКП «Харківзеленбуд» Володимир Касьяненко загинув на фронті, захищаючи Україну.".