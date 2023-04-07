На передовій загинув озеленювач «Харківзеленбуду»

Озеленювач СКП «Харківзеленбуд» Володимир Касьяненко загинув на фронті, захищаючи Україну.

Раніше Касьяненко працював на дільниці зеленого господарства «Центр», повідомили у Харківській міській раді.

«Він назавжди залишиться для нас світлою та доброю людиною. Висловлюємо співчуття родині. Вічна памʼять та слава Герою!» – зазначили в СКП «Харківзеленбуд».