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На передовой погиб озеленитель «Харьковзеленстроя»

Происшествия 14:16   07.04.2023
Виктория Яковенко
На передовой погиб озеленитель «Харьковзеленстроя» Фото: Харьковский городской совет

Озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Касьяненко погиб на фронте, защищая Украину.

Ранее Касьяненко работал на участке зеленого хозяйства «Центр», сообщили в Харьковском городском совете.

«Он навсегда останется для нас светлым и добрым человеком. Выражаем соболезнование семье. Вечная память и слава Герою!» – отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Касьяненко погиб на фронте, защищая Украину.".