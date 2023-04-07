На передовой погиб озеленитель «Харьковзеленстроя»
Фото: Харьковский городской совет
Озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Касьяненко погиб на фронте, защищая Украину.
Ранее Касьяненко работал на участке зеленого хозяйства «Центр», сообщили в Харьковском городском совете.
«Он навсегда останется для нас светлым и добрым человеком. Выражаем соболезнование семье. Вечная память и слава Герою!» – отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Касьяненко погиб на фронте, защищая Украину.".