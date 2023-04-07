На передовой погиб озеленитель «Харьковзеленстроя»

Озеленитель СКП «Харьковзеленстрой» Владимир Касьяненко погиб на фронте, защищая Украину.

Ранее Касьяненко работал на участке зеленого хозяйства «Центр», сообщили в Харьковском городском совете.

«Он навсегда останется для нас светлым и добрым человеком. Выражаем соболезнование семье. Вечная память и слава Герою!» – отметили в СКП «Харьковзеленстрой».