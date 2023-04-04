В Холодном яру возведут памятник Герою Украины, погибшему на Харьковщине
Герою Украины Тарасу Бобаничу (позывной «Хаммер»), погибшему во время боевого задания в Изюмском районе, планируют возвести памятник в Холодном Яру.
Об этом в telegram-канале сообщил один из руководителей «Правого сектора» Андрей Тарасенко.
Единомышленники Тараса Бобанича, инициировали создание памятника Хаммеру на самой высокой точке Холодного Яра, неподалеку от старинного казацкого кладбища.
За несколько дней удалось собрать 100 000 гривен, рассказал Тарасенко. Памятник планируеют установить 18 июня.
Тарас Бобанич воевал против россиян в составе «Правого сектора» с 2014 года. Участвовал в боевых действиях в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. После полномасштабного вторжения России в Украину Тарас Бобанич возглавил 2-й отдельный батальон ДУК ПС. Погиб в бою на Изюмщине в Харьковской области. Ему было 33 года.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герою Украины Тарасу Бобаничу (позывной «Хаммер»), погибшему во время боевого задания в Изюмском районе, планируют возвести памятник в Холодном Яру.".