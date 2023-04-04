Деколонизаторы предлагают снести памятник в Харькове в честь 30-летия победы

С предложением снести памятник с надписью «Слава советскому народу — народу победителю!» активисты проекта «Деколонизация Украина» обратились в Харькове в мэрию.

«Вот такое ужасное одоробло до сих пор есть в Харькове на ул. Ковтуна. Практически на перекрестке с пр. Л.Ландау. Направили обращение на городской совет с требованием провести демонтаж», — написали в telegram проекта «Деколонизация Украина».

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Напомним, ранее активисты возмутились указателем на железнодорожном вокзале в Харькове, где город назван «Первой столицей».