Деколонизаторы предлагают снести памятник в Харькове в честь 30-летия победы
Фото: telegram «Деколонизация Украина»
С предложением снести памятник с надписью «Слава советскому народу — народу победителю!» активисты проекта «Деколонизация Украина» обратились в Харькове в мэрию.
«Вот такое ужасное одоробло до сих пор есть в Харькове на ул. Ковтуна. Практически на перекрестке с пр. Л.Ландау. Направили обращение на городской совет с требованием провести демонтаж», — написали в telegram проекта «Деколонизация Украина».
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Напомним, ранее активисты возмутились указателем на железнодорожном вокзале в Харькове, где город назван «Первой столицей».
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С предложением снести памятник с надписью «Слава советскому народу — народу победителю!» активисты проекта «Деколонизация Украина» обратились в Харькове в мэрию".