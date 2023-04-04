Деколонізатори вимагають знести пам’ятник у Харкові на честь 30-річчя перемоги

З пропозицією знести пам’ятник із написом “Слава радянському народу – народу переможцю!” активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернулися в Харкові до мерії.

“А ось таке жахливе одоробло досі є у Харкові на вул. Ковтуна. Майже на перехресті з пр. Л. Ландау. Надіслали звернення на міську раду з вимогою провести демонтаж“, – написали в телеграм проєкту “Деколонізація Україна”.

Нагадаємо, раніше активісти обурилися покажчиком на залізничному вокзалі в Харкові, де місто названо “Першою столицею”.