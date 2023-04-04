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Деколонізатори вимагають знести пам’ятник у Харкові на честь 30-річчя перемоги

Політика 09:43   04.04.2023
Оксана Горун
Деколонізатори вимагають знести пам’ятник у Харкові на честь 30-річчя перемоги

З пропозицією знести пам’ятник із написом “Слава радянському народу – народу переможцю!” активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернулися в Харкові до мерії.

А ось таке жахливе одоробло досі є у Харкові на вул. Ковтуна. Майже на перехресті з пр. Л. Ландау. Надіслали звернення на міську раду з вимогою провести демонтаж“, – написали в телеграм проєкту “Деколонізація Україна”.

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    • Нагадаємо, раніше активісти обурилися покажчиком на залізничному вокзалі в Харкові, де місто названо “Першою столицею”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 09:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пропозицією знести пам’ятник із написом “Слава радянському народу – народу переможцю!” активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернулися в Харкові до мерії".