Деколонізатори вимагають знести пам’ятник у Харкові на честь 30-річчя перемоги
З пропозицією знести пам’ятник із написом “Слава радянському народу – народу переможцю!” активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернулися в Харкові до мерії.
“А ось таке жахливе одоробло досі є у Харкові на вул. Ковтуна. Майже на перехресті з пр. Л. Ландау. Надіслали звернення на міську раду з вимогою провести демонтаж“, – написали в телеграм проєкту “Деколонізація Україна”.
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Нагадаємо, раніше активісти обурилися покажчиком на залізничному вокзалі в Харкові, де місто названо “Першою столицею”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пропозицією знести пам’ятник із написом “Слава радянському народу – народу переможцю!” активісти проєкту “Деколонізація Україна” звернулися в Харкові до мерії".