“Яка, до біса, перша столиця” – активісти обурилися покажчиком у Харкові

“Зона відпочинку “Перша столиця” – таке табло на вокзалі в Харкові викликало емоційну реакцію авторів проєкту “Деколонізація. Україна”.

“Нам кинули таке фото з Харкова. Укрзалізниця, яка, до біса, перша столиця?” – обурилися в телеграм-каналі проєкту.

Зазначимо, що “першою столицею” Харків почали називати за радянських часів. Коли більшовицьким окупантам спочатку не вдалося провести у Києві “правильний” Всеукраїнський з’їзд рад, а потім – захопити Київ військовим шляхом, вони вирішили оголосити Харків столицею всієї УРСР (разом із незахопленою частиною, яку захищала армія Української народної республіки). Харків проголосили столицею Української радянської республіки 19 грудня 1919 року, коли війна з окупантами ще була в розпалі. Цей сумнівний статус за Харковом було закріплено до 1934 року. Реально першою та єдиною столицею України завжди був Київ.