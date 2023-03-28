«Какая, к черту, первая столица» — активисты возмутились указателем в Харькове

«Зона отдыха «Первая столица» — такое табло на вокзале в Харькове вызвало эмоциональную реакцию авторов проекта «Деколонизация. Украина».

«Нам кинули такое фото из Харькова. «Укрзалізниця», какая, к черту, первая столица?» — возмутились в telegram-канале проекта.

Отметим, что «первой столицей» Харьков начали называть в советские времена. Когда большевицким оккупантам вначале не удалось провести в Киеве «правильный» Всеукраинский съезд советов, а затем — захватить Киев военным путем, они решили объявить Харьков столицей всей УССР (вместе с незахваченной частью, которую защищала армия Украинской народной республики). Харьков провозгласили столицей Украинской советской республики 19 декабря 1919 года, когда война с оккупантами еще была в разгаре. Этот сомнительный статус за Харьковом был закреплен до 1934 года. Реально первой и единственной столицей Украины всегда был Киев.