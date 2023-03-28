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«Какая, к черту, первая столица» — активисты возмутились указателем в Харькове

Политика 11:16   28.03.2023
Оксана Горун
«Какая, к черту, первая столица» — активисты возмутились указателем в Харькове Фото: Деколонизация. Украина

«Зона отдыха «Первая столица» — такое табло на вокзале в Харькове вызвало эмоциональную реакцию авторов проекта «Деколонизация. Украина».

«Нам кинули такое фото из Харькова. «Укрзалізниця», какая, к черту, первая столица?» — возмутились в telegram-канале проекта.

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    • Отметим, что «первой столицей» Харьков начали называть в советские времена. Когда большевицким оккупантам вначале не удалось провести в Киеве «правильный» Всеукраинский съезд советов, а затем — захватить Киев военным путем, они решили объявить Харьков столицей всей УССР (вместе с незахваченной частью, которую защищала армия Украинской народной республики). Харьков провозгласили столицей Украинской советской республики 19 декабря 1919 года, когда война с оккупантами еще была в разгаре. Этот сомнительный статус за Харьковом был закреплен до 1934 года. Реально первой и единственной столицей Украины всегда был Киев.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Зона отдыха «Первая столица» — такое табло на вокзале в Харькове вызвало эмоциональную реакцию авторов проекта «Деколонизация. Украина»".