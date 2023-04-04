У Холодному яру зведуть пам’ятник Герою України, який загинув на Харківщині

Герою України Тарасу Бобаничу (позивний «Хаммер»), який загинув під час бойового завдання в Ізюмському районі, планують звести пам’ятник в Холодному Яру.

Про це в telegram-каналі повідомив один із керівників “Правого сектору” Андрій Тарасенко.

Однодумці Тараса Бобанича, ініціювали створення пам’ятника Хаммеру на найвищій точці Холодного Яру, неподалік старовинного козацького кладовища.

За кілька днів вдалося зібрати 100 000 гривень, розповів Тарасенко. Пам’ятник планують встановити 18 червня.

Тарас Бобанич воював проти росіян у складі “Правого сектору” з 2014 року. Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС. Загинув у бою на Ізюмщині у Харківській області. Йому було 33 роки.