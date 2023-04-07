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В боях за Кременную погиб известный художник из Харькова Антон Дербилов

Происшествия 15:08   07.04.2023
Оксана Якушко
В боях за Кременную погиб известный художник из Харькова Антон Дербилов

В боях за освобождение города Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов псевдо «Патрик», сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ.

Он проходил службу в Нагвардии с февраля 2022 года.

6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках.

Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями «За храбрость в бою», «Несокрушимым героям русско-украинской войны» и за «Доблестную службу».

Антону было 43 года. Без отца осталось 3 дочери.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В боях за освобождение города Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов псевдо «Патрик», сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ.".