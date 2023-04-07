В боях за Кременную погиб известный художник из Харькова Антон Дербилов

В боях за освобождение города Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов псевдо «Патрик», сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ.

Он проходил службу в Нагвардии с февраля 2022 года.

6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках.

Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями «За храбрость в бою», «Несокрушимым героям русско-украинской войны» и за «Доблестную службу».

Антону было 43 года. Без отца осталось 3 дочери.