В боях за Кременную погиб известный художник из Харькова Антон Дербилов
В боях за освобождение города Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов псевдо «Патрик», сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ.
Он проходил службу в Нагвардии с февраля 2022 года.
6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках.
Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями «За храбрость в бою», «Несокрушимым героям русско-украинской войны» и за «Доблестную службу».
Антону было 43 года. Без отца осталось 3 дочери.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 15:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В боях за освобождение города Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов псевдо «Патрик», сообщила 5 Слобожанская бригада НГУ.".