В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы

11 апреля с 13:30 до 14:30 на территории Изюмской громады будут слышны звуки взрывов.

Там саперы будут проводить разминирование, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — добавили в ХОВА.