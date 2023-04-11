В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы
11 апреля с 13:30 до 14:30 на территории Изюмской громады будут слышны звуки взрывов.
Там саперы будут проводить разминирование, сообщили в Харьковской областной военной администрации.
«Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 апреля с 13:30 до 14:30 на территории Изюмской громады будут слышны звуки взрывов. ".