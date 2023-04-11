В Харькове слышали взрыв, за городом облако дыма — соцсети
Фото: соцсети
В Харькове около 10:42 раздался звук врыва. Его слышали в нескольких районах города.
По информации местных пабликов, в воздух за городом поднялось облако дыма.
Воздушная тревога в регионе не объявлена. Незадолго до этого жителей Харькощины предупреждали о планируемом подрыве взрывоопасных предметов. Однако эти работы запланированы на 11:00 в Балаклейской громаде, находящейся на значительном отдалении от Харькова.
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Официальной информации о причинах взрыва на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:42 раздался звук врыва. Его слышали в нескольких районах города".