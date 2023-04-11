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В Харькове слышали взрыв, за городом облако дыма — соцсети

Происшествия 10:58   11.04.2023
Оксана Горун
В Харькове слышали взрыв, за городом облако дыма — соцсети Фото: соцсети

В Харькове около 10:42 раздался звук врыва. Его слышали в нескольких районах города.

По информации местных пабликов, в воздух за городом поднялось облако дыма.

Воздушная тревога в регионе не объявлена. Незадолго до этого жителей Харькощины предупреждали о планируемом подрыве взрывоопасных предметов. Однако эти работы запланированы на 11:00 в Балаклейской громаде, находящейся на значительном отдалении от Харькова.

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    • Официальной информации о причинах взрыва на данный момент нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:42 раздался звук врыва. Его слышали в нескольких районах города".