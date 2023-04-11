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На Харьковщине днем прозвучат взрывы

Общество 10:07   11.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине днем прозвучат взрывы

Контролируемые взрывы планируют провести на территории Балаклейской громады.

«Сегодня, 11 апреля, около 11:00 возле с. Щуровка запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов!» — предупредила Балаклейская городская военная администрация.

На Харьковщине с приходом весны активизировалось разминирование. Только за минувшие сутки спасатели обследовали около 9,5 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 21,3 км линий электропередач. За этот период нашли 172 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов.

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    • Найденное при разминировании регулярно уничтожают на территории области, поэтому жители Харьковщины часто слышат взрывы, не связанные с боевыми действиями.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контролируемые взрывы планируют провести на территории Балаклейской громады".