На Харьковщине днем прозвучат взрывы
Контролируемые взрывы планируют провести на территории Балаклейской громады.
«Сегодня, 11 апреля, около 11:00 возле с. Щуровка запланированы контролируемые подрывы взрывоопасных предметов!» — предупредила Балаклейская городская военная администрация.
На Харьковщине с приходом весны активизировалось разминирование. Только за минувшие сутки спасатели обследовали около 9,5 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 21,3 км линий электропередач. За этот период нашли 172 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов.
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Найденное при разминировании регулярно уничтожают на территории области, поэтому жители Харьковщины часто слышат взрывы, не связанные с боевыми действиями.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контролируемые взрывы планируют провести на территории Балаклейской громады".